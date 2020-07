Dit weekend kermis in Scheldewindeke en Melle maar zonder randanimatie Didier Verbaere

02 juli 2020

11u11 0 Oosterzele De foor slaat haar kramen dit weekend op aan het Marktplein van Scheldewindeke en op het Dorpsplein van Melle. De kermis zal er wel draaien zonder randanimatie en met de nodige veiligheidsvoorschriften.

Het eerste weekend van juli is er traditioneel feest in Melle met de HeMelse Feesten en in Scheldewindeke met een fors kermisprogramma van de Windeekse Groenbuiken. Beiden waren door de coronacrisis eigenlijk reeds afgelast maar kunnen nu toch in een lightversie doorgaan.

“Onze 13de editie zal er eentje in mineur worden. De optredens van Christoff en Boysband Bobby waren eerder al uitgesteld naar volgende zomer. En ook alle randanimatie, het ontbijt en de feesttent gaan niet door. Maar we zijn blij dat er toch een beetje kermis is”, zegt Filip Michiels van De Groenbuiken. Zes attracties slaan hun tenten op aan de Markt van Scheldewindeke. “Door de versoepeling van de maatregelen en op vraag van de foorkramers zelf komen de autoscooter, een vis- en een schietkraam, een lunapark, een kindermolen en een dobbelsteenspel naar Windeke van vrijdagavond 3 tot maandag 7 juli. Gelukkig hebben we ruimte genoeg om de afstand te respecteren”, besluit Filip.

En ook in Melle is er kermis. Na de wekelijkse markt op vrijdag op het Dorpsplein start de opbouw. Zaterdagmiddag om 15 uur gaat de kermis er van start. Meer details volgen nog.