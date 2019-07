De Romeo’s trappen zes dagen kermisplezier in Scheldewindeke op gang Didier Verbaere

02 juli 2019

14u03 0 Oosterzele De Romeo’s trappen vrijdagavond de twaalfde editie van de vernieuwde zomerkermis van Kermiscomité De Windeekse Groenbuiken op gang.

De kermis start vrijdag 5 juli met de rondgang met fanfare en reuzen vanaf 18 uur aan zaal ‘t Open Veld in de Stationsstraat. Aansluitend zijn er optredens van The Burning Noodles, Wallbox en De Romeo’s. Davy Gilles, Chris Van Tongelen en Gunther Levi staan als De Romeo’s al vijftien jaar op de planken en staan garant voor 100 procent ambiance. De toegang voor de optredens en de aansluitende kermisfuif op het Marktplein van Scheldewindeke is volledig gratis.

Kindernamiddag

“Nieuw is ook dat we van zaterdagnamiddag een echte kindernamiddag maken met voorstelling van Poppentheater Pedrolino met Pierke Pierlala in zaal De Rots op het Marktplein. Na de voorstelling kunnen de kinderen ook genieten van amusement met de Feestjuf. Voor de ouders voorzien we op dat moment ook een cocktailbar”, zegt Filip Michiels van De Groenbuiken.

Op de affiche staan ook het groot dorpsontbijt en het aperitiefconcert met Jan Parent en zangeressen Zippora en Annelies, straatanimatie, seniorennamiddag, jaarlijkse braderie met randanimatie, optredens in verschillende horecazaken, kermiskoers voor Nieuwelingen en heel wat meer.

Het volledige programma lees je op www.groenbuiken.be. Kaarten voor het ontbijt zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden, Slagerij Vervust (Marktplein 13), via groenbuiken@gmail.com of telefonisch op 0498/50.01.04 (Filip Michiels) of 0474/49.35.26 (Annelies Parent).