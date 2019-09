David (28) bekocht heldendaad op Lesse met de dood, ouders nemen postuum medaille in ontvangst Didier Verbaere

14 september 2019

18u14 0 Oosterzele Minister van Staat Herman De Croo reikte zaterdagnamiddag op het gemeentehuis van Oosterzele postuum het diploma en een gouden medaille uit van het Carnegie Hero Fund aan David Verhelst. Hij kwam vorig jaar op 8 april tijdens een afvaart van de Lesse om het leven toen hij hulp wou bieden aan een moeder in nood. Zijn kajak sloeg om en hij bekocht zijn heldendaad met het leven.

Het was de gemeente Oosterzele die de heldendaad van David meldde aan het Carnegie Fund. “Maar we hadden allemaal liever elders geweest dan hier”, verwoorde burgemeester Johan Van Durme het gevoel van iedereen bij aanvang van de plechtigheid. Eerder kreeg David ook al een ereteken voor moed en zelfopoffering.

Heldendaad op de Lesse

David kwam om het leven tijdens een kajaktocht op de Lesse in Anseremme. Het Carnegie Hero Fund wil eer brengen aan mensen die een heldendaad verrichten. Helaas moeten we vandaag de meest dramatische en moeilijkste van alle boodschappen overbrengen. Eer betuigen aan een redder die het zelf niet overleefde. Toen David tijdens zijn tocht op de Lesse een eerste maal een moeder en haar dochter had geholpen, liep het voor beiden goed af. Maar even verderop passeerde hij nog een gevaarlijke doortocht op de rivier. Hij besloot om rechtsomkeer te maken en te wachten op de moeder en haar dochter om hen bij te staan. Helaas sloegen beide boten om en verdronk David in het diepe en snelstromende water. De vrouwen haalden de oevers wel”, omschrijft Herman De Croo de heldendaad van David. Hij liet een dochter van 3,5 jaar en een zwangere vrouw Leonie achter.

Het waren zijn ouders die het diploma en de medaille in ontvangst namen. Ze waren zichtbaar ontroerd en papa Verhelst werd innig geknuffeld door de Minister van staat. Voor de familie is de erkenning een mooie maar magere troost. Ze pleiten voor de oprichting van een steunfonds om nabestaanden beter te beschermen en te begeleiden bij de vaak administratieve rompslomp die een plots overlijden met zich meebrengt.

Het Carnegie Hero Fund werd in België opgericht in 1911. De Amerikaanse filantroop van Schotse afkomst Andrew Carnegie had een aanzienlijk kapitaal aan de Belgische regering geschonken, waarvan de rente zou dienen om steun te verlenen aan ‘vreedzame helden en aan de gezinnen van hen die hun leven verloren als slachtoffer van hun dienstvaardigheid’.