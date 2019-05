Cultureel seizoen 2019–2020 voorgesteld in GC De Kluize Didier Verbaere

24 mei 2019

09u56 0 Oosterzele In het Gemeenschap Centrum De Kluize aan de Sportstraat in Oosterzele is donderdagavond op een ludieke manier het programma voor het cultuurseizoen 2019-2020 voorgesteld. De bezoekers werden er ondergedompeld in een kermissfeertje.

“Kermis is immers het feest bi uitstek om mensen samen te brengen om te genieten van het leven, van oliebollen en van plezier maken. Dat beogen we ook met cultuur”, zegt David De Landsheer van GC De Kluize. Zij investeerden ook in een gloednieuw online reservering- en ticketsysteem.

De focus van het programma ligt op Vlaams getinte en humoristische acts met voorstellingen van ondermeer Bart Cannaerts, Han Coucke en Steven Van Herreweghe. Het muzikale luik ademt nostalgie met een terugblik op het leven van Jef Buckley, het verhaal van de 2 meter sessies, 50 jaar Johan Verminnen en 30 jaar Luka Bloom. En er zijn natuurlijk ook tal van theaterstukken en familievoorstellingen. Het volledige programma staat op www.gcdekluize.be.