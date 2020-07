Christophe (49) en Ann (46) zijn de nieuwe uitbaters van praatcafé De Kluize: “Die horeca, het is altijd blijven kriebelen” Didier Verbaere

12u08 0 Oosterzele Christophe De Neve (49) en Ann Wildero (46) zijn de nieuwe uitbaters van het praatcafé van GC De Kluize in Scheldewindeke. Vrijdagavond openen ze het café aan het cultureel centrum voor het grote publiek.

Het koppel baatte tien jaar geleden ook al Het Vissershuis in Melle uit. “Maar bij de geboorte van ons dochter Femke zijn we daar mee gestopt. Maar horeca is altijd blijven kriebelen en nu ons dochter wat ouder is, waag ik opnieuw de stap”, zegt Christophe. Hij gaf zijn baan op als medewerker in Colruyt en zal zich voltijds bezighouden met de uitbating van de zaak en de verzorging van de catering in de verschillende zalen van het gemeenschapscentrum. Zijn vrouw Ann blijft aan de slag als poetshulp in datzelfde GC en zal in de weekends ook achter de toog te vinden zijn.

Pannenkoeken en ijsjes

“We hebben de kaart vernieuwd met extra streekbieren en serveren voortaan ook pannenkoeken en ijs. Want we hebben hier een fantastisch terras. Het praatcafé zal open zijn van donderdag tot zaterdag van 12 uur tot sluiting en op zondag vanaf 9.30 uur. En we blijven de hele zomer open want onze reisplannen zijn door de crisis in het water gevallen, dus vakantie nemen we volgend jaar wel”, lacht Christophe.