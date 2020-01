Chiromeisje Dahlia (18) heeft al 12.500 badges voor Australië verkocht: “Zelfs de scouts helpen mee” Didier Verbaere

21 januari 2020

11u59 0 Oosterzele Dahlia De Deyn (18) uit Scheldewindeke heeft de afgelopen week al meer dan 12.500 badges verkocht ten voordele van het Rode Kruis en WWF Australië. Na de verwoestende bosbranden zette de Chiroleidster de actie op poten. Sindsdien stromen de bestellingen uit heel Europa binnen.

Samen met iBadge uit Wichelen lanceerde ze een Chiro-embleempje. Het bedrijf is gespecialiseerd in gepersonaliseerde badges en heeft heel wat klanten in de jeugdbewegingen. Ontwerper Robbe Goossens bood zijn diensten aan en de verkoop kon starten. “Vooraf hadden we gehoopt dat we enkele honderden badges konden verkopen. Maar deze cijfers hadden we nooit verwacht. De komende dagen gaan we de eerste bestellingen op de post doen. We moeten meer dan tweeduizend enveloppen vullen. Mijn mama Valerie, lerares in het buitengewoon onderwijs, schakelt zelfs haar leerlingen in om te helpen. En zelfs vrienden van onze rivalen bij de scouts helpen mee”, lacht Dahlia.

“De opbrengst gaat integraal naar de getroffen mensen via het Rode Kruis in Australië. De andere helft schenken we aan WWF AU. “ Bestellen kan nog tot 29 januari via https://forms.gle/1icGygB12czmzJFR7