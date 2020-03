Chiroleidster Dahlia verkoopt badges voor slachtoffers bosbranden Australië:

20.545 euro voor WWF en Rode Kruis Didier Verbaere

27 maart 2020

10u31 0 Oosterzele Chiroleidster Dahlia De Deyn uit Scheldewindeke startte in januari met de verkoop van badges voor de slachtoffers van de hevige bosbranden begin dit jaar in Australië. Ze kreeg bestellingen uit de hele wereld binnen. De actie bracht 20.545 euro op voor zowel het WWF als het Rode Kruis Australië.

Het lijkt in tijden van corona een eeuwigheid geleden, maar enkele maanden geleden voltrok zich een ramp in het verre Australië. Immense bosbranden teisterden het continent en honderdduizenden dieren overleefden het niet. Er was ook heel wat menselijk leed en schade door de branden.

Dahlia De Deyn (18) uit Scheldewindeke besloot om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Ze kwam in contact met iBadge in Wichelen, gespecialiseerd in gepersonaliseerde badges en met heel wat klanten in de jeugdbewegingen. Ontwerper Robbe Goossens bood daarop zijn diensten aan en de verkoop kon starten. “Op de badge staat een reiziger met een ‘verdrietige’ rugzak die troost biedt en vindt bij een koala en een kangoeroe. Ons jaarthema is Grenzeloos Chiro. Vandaar de link”, vertelde Dahlia.

Drie maanden later zijn meer dan 20.000 verkochte badges eindelijk de deur uit en kan ze met veel trots 20.545 euro overschrijven op de rekeningen van het WWF en het Rode Kruis. “We zijn super blij met het resultaat. Het had zelfs nog meer kunnen zijn, maar sommige bestellingen werden niet betaald en de verzendingen kostten ook handenvol geld. Maar toch ben ik trots op het bedrag en ik wil ook iedereen bedanken die geholpen heeft met de organisatie van de actie”, zegt Dahlia.