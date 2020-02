Chiroleidster Dahlia heeft 20.550 badges verkocht ten voordele van slachtoffers bosbranden in Australië Didier Verbaere

08 februari 2020

13u21 3 Oosterzele Dahlia de Deyn (18) uit Scheldewindeke heeft in enkele weken tijd maar liefst 20.550 ‘badges voor Australië’ verkocht ten voordele van het Rode Kruis en WWF Australië. Na de verwoestende bosbranden zette de Chiroleidster de actie op poten.

Dahlia lanceerde samen met ontwerper Robbe Goossens en iBadge uit Wichelen een badge met chiro-embleempje. De actie vond bijval in zowat gans Europa en de Chiroleidster kon uiteindelijk 20.550 badges verkopen. “We zijn dan ook zeer tevreden. Dit hadden we nooit verwacht. We zijn nu volop bezig aan de verwerking van de duizenden verzendingen. Dat kost ons wat tijd en ook heel wat geld, maar we verwachten dat de totale opbrengst van de actie rond de 42.000 euro zal liggen en dat kan ook meer zijn”, zegt Dahlia.