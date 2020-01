Chiroleidster Dahlia (19) lanceert badges voor Australië en verkoopt er 6.500 in 48 uur tijd Didier Verbaere

14 januari 2020

13u31 0 Oosterzele Dahlia De Deyn (19) uit Scheldewindeke zit volop in de examenstress aan de Arteveldehogeschool maar vond toch nog de tijd om een actie op poten te zetten om Australië te helpen. Samen met Robbe Goossens en iBadge uit Wichelen lanceerde ze een Chiro-embleem. Ze kreeg al meer dan 6.500 bestellingen in amper 48 uur tijd binnen.

Sinds Dahlia haar actie lanceerde stromen de bestellingen uit heel Vlaanderen, maar ook uit Nederland, Zwitserland en zelfs de Filipijnen, binnen. De teller stond dinsdagmiddag op 6.500. De groepsleidster van Chiro Windeke studeert bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent en zit volop in de examens.

“Maar ik volg ook het vreselijke nieuws in Australië op de voet en wou zelfs een koala adopteren. Een vriend wees me op een scoutsgroep die badges verkocht voor Australië. Ik nam een screenshot en vroeg in de Chirochatgroep met 20.000 leden waar ik zo een badge kon kopen van de Chiro. Blijkbaar bestond die nog niet. Waardoor ik heel veel reacties kreeg dat het wel een mooi initiatief zou zijn. Daarom besloot ik om zelf de actie op poten te zetten”, lacht Dahlia.

Rode Kruis en WWF

Ze kwam in contact met iBadge in Wichelen, gespecialiseerd in gepersonaliseerde badges en met heel wat klanten in de jeugdbewegingen. Ontwerper Robbe Goossens bood daarop zijn diensten aan en de verkoop kon starten. “Momenteel zitten we aan meer dan 6.500 bestellingen. En hoe meer badges we laten produceren, hoe lager de productiekost en hoe hoger de winst. Een badge kost 3 euro en bestellen kan tot 29 januari. Een deel van de opbrengst gaat naar de getroffen mensen via het Rode Kruis in Australië, de andere helft schenken we aan WWF AU. Er kruipt wel wat werk in om alles in goeie banen te leiden. Zeker nu in de examenperiode. Maar ik krijg heel veel steun van mijn vriend en mijn ouders”, besluit Dahlia. Bestellen kan via deze link https://forms.gle/1icGygB12czmzJFR7