Burgemeester Van Durme is veroordeeld voor inbreuk op privacywetgeving maar mag niet reageren omwille van privacywetgeving : “Is dit nog ernstig?” Didier Verbaere

04 juni 2019

14u33 2 Oosterzele Burgemeester Johan Van Durme (CD&V) van Oosterzele is door de Privacycommissie veroordeeld tot een boete van 2.000 euro voor inbreuken op de privacywetgeving tijdens de verkiezingscampage voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Maar zelf mag hij niet reageren op zijn veroordeling. “Omwille van de privacy”, zucht hij.

De uitspraak komt er na een procedure die inwoners hadden opgestart omdat de burgemeester in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen campagnemails aan inwoners had verstuurd. De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) berispte Van Durme voor een inbreuk op de Europese GDPR-richtlijn. Johan Van Durme had tijdens de verkiezingscampagne geantwoord op een mail van een inwoner over een verkavelingswijziging. Een oude officiële mail aan het bestuur waarop de burgemeester vlak voor de verkiezingen met een electoraal bericht had geantwoord.

De GBA noemt dit een ‘ernstige inbreuk op de privacy en gebruik voor persoonlijke doeleinden van de houder van een mandaat’. Met andere woorden : Van Durme mocht dus niet antwoorden op een officiële mail. Had hij diezelfde propaganda gewoon naar zijn contactgegevens in zijn mailbox verstuurd, was er waarschijnlijk geen vuiltje aan de lucht.

“Niet ernstig”

“Is dit nog ernstig”, reageert burgemeester Johan Van Durme. Die eigenlijk niet mag antwoorden op onze vragen. “Omwille van de privacy en de anonimiteit van alle partijen mag ik inderdaad niet antwoorden of reageren op de uitspraak, want dan riskeer ik opnieuw een klacht en een boete. Ikzelf heb het arrest nog niet ontvangen maar het staat wel via persagentschap Belga overal openbaar. Waar is dan mijn privacy?”, vraagt de burgemeester zich af. In zijn verdediging voor de privacycommissie ontkent hij ook niet dat hij de mail verstuurde. “Ter goeder trouw en zonder e-mailadressen te hebben misbruikt of verspreid aan derden.” In zijn repliek wees hij er ook op dat zijn mail via via bij de oppositie was beland en zo de bal aan het rollen ging.

Oppositie reageert scherp

“Na een eerdere veroordeling voor de burgemeester van Oosterzele, Johan Van Durme, waar de Raad voor verkiezingsbetwistingen hem een administratieve boete oplegde van 6.000 euro én een belangrijke waarschuwing uitsprak, is vandaag duidelijk geworden dat nu ook de Privacycommissie een veroordeling en een boete oplegt aan Burgemeester Van Durme”, zegt Filip Michiels (Open Vld Plus). Of er nog andere klachten lopen, weet de oppositiepartij niet. “Maar opnieuw wordt pijnlijk duidelijk dat de burgemeester zich soms boven de wet waant. De gestelde handelingen hadden nochtans hun impact op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel loopt ook nog een strafklacht bij politie over laster en eerroof. Het valt af te wachten wat de uitspraak in deze zaak wordt”, aldus Michiels.

“Deze uitspraak van de privacycommissie toont ook aan dat een burgemeester niet zo maar voor alles boven zijn bevolking staat. Als iemand iets doet wat niet correct is, dan moeten we er blijven in geloven dat die daar ook voor bestraft wordt.”