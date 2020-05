Burgemeester heropent markten in Gijzenzele en Scheldewindeke Didier Verbaere

10u36 0 Oosterzele Burgemeester Johan Van Durme (CD&V) van Oosterzele zet het licht op groen voor de wekelijkse marktdag in Gijzenzele op maandag 11 mei en in Scheldewindeke op woensdag 13 mei. “We zullen zorgen voor een veilige omgeving.”

Het schepencollege van Oosterzele wacht de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag niet af en zet nu reeds het licht op groen voor de wekelijkse marktdag. In principe mogen markten plaatsvinden in kleinere gemeentes waar nauwelijks of geen voedingszaken zijn.

“Als burgemeester kunnen we dit zelf beslissen en we zullen met de gemeentediensten ervoor zorgen dat de coronaregels kunnen nageleefd worden voor de gezondheid van de bezoekers en marktkramers”, zegt burgemeester Johan Van Durme. Het besluit is gesteund door zijn voltallige schepencollege.