Bruisend bier voor jubileumeditie Bruisend Balegem Didier Verbaere

23 januari 2020

10u56 0 Oosterzele Bruisend Balegem is op 15 augustus aan haar 10de editie toe. Voor dit jubileum liet de organisatie achter het zomerse dorpsfeest twee nieuwe bieren brouwen: Het Bruiserken van 6,2 % en een aperitiefversie van 6,5 %. Ook de eerste namen op de affiche zijn bekend.

Het dorpsfeest Bruisend Balegem in de kleine deelgemeente van Oosterzele is de laatste 20 jaar uitgegroeid tot een volksfeest met duizenden bezoekers en grote namen op één van de vijf podia in het dorp. Elke twee jaar wordt het georganiseerd op 15 augustus. En dit reeds voor de 10de maal deze zomer.

“Het thema dit jaar is Zubilee, Zubilee, Bruisend Balegem doet mee. Er zijn deze zomer immers twee jubileums te vieren”, zegt opperbruiser en schepen Christ Meuleman. “Balegem viert dit jaar zijn 900ste verjaardag. Sommige bronnen spreken van 850 jaar, anderen denken dat het dorp nog ouder is. Wij houden het bij eerste officiële vermelding van het dorp in 1120. En daarnaast is er ons eigen jubileum en zijn we uitgegroeid tot de ‘Gentse Feesten van 1 dag”, legt Christ uit. Ook hij kan trouwens extra feesten want hij is dit jaar 25 jaar schepen in de gemeente.

Nieuw bier

Daar hoort uiteraard een feestelijk biertje bij: Het Bruiserken. Heel ver om een brouwer te vinden, moest niet gezocht worden. Wout Meuleman, zoon van, is samen met twee partners de drijvende kracht achter Brouwerij Beer Select. “Het Bruiserken is een karaktervol en amberblond speciaalbier van 6,2%. Met een fruitige neus en subtiele bitters een verfrissend bier. En het Bruiserken Apero is een verfrissend aperitiefbier van 6,5 % en dankt zijn unieke smaak aan de gebruikte champagnegist en de Nelson Sauvin hop. Deze hop uit Nieuw-Zeeland geeft het parelende bier een aromatisch en volmondig karakter”, zegt Christ. De bieren zijn verkrijgbaar in bakken en in cadeauboxen van 4 flesjes. Het zal ook in de lokale horeca geschonken worden.

Fototentoonstelling en eerste namen

Voor Bruisend Balegem 2020 wordt gewerkt aan een fototentoonstelling over het dorp. Uit de archieven van Jonny De Neve werden 20foto’s geselecteerd. Hij woonde in de jaren ’70 in het dorp en maakte zijn foto’s van toen opnieuw vanuit hetzelfde perspectief. Op die manier krijg je een beeld hoe het dorp op een halve eeuw is veranderd. De foto’s zullen permanent tentoongesteld worden in Residentie De Krekelberg. Bruisend Balegem gaf ook al de eerste namen vrij voor 15 augustus. Bart Herman, Luc Steeno, Jelle Cleymans en Yevgueni staan dan op één van de podia. Op 8 en 9 februari is er ook het jaarlijkse eetfestijn in De Steenput om dit allemaal te bekostigen. Op 8 februari worden ook menu’s aan huis besteld. Meer info op www.bruisendbalegem.be