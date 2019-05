Brevetten Rode Kruis en huldiging bloedgevers Didier Verbaere

25 mei 2019



Het Rode Kruis afdeling Oosterzele reikte in het gemeentehuis de brevetten Eerste Hulp uit. Vijf nieuwkomers laagden in de basiscursus en 18 vrijwilligers mogen zich voortaan helper noemen. Christaan Coppens en Christiane Hoebeke kregen een zilveren medaille voor 10 jaar vrijwillige inzet in de afdeling. Een gouden medaille was er voor Willy Dhaeyer die reeds 35 jaar actief is. Ook de trouwe bloedgevers kregen een getuigschrift voor 10, 25, 50 of 100 giften. Rafael De Meyer lag reeds 125 keer op de bloedgiftenbank.