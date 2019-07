Brand op eerste verdieping snel geblust, huis voorlopig onbewoonbaar Wouter Spillebeen

15 juli 2019

16u32 0 Oosterzele In de Korenbloemstraat in Scheldewindeke is maandagmiddag op de eerste verdieping van een woning brand ontstaan. De brandweer kon het vuur snel blussen waardoor de schade beperkt bleef, maar het huis is voorlopig niet bewoonbaar.

De brand ontstond kort voor de middag. Vier bewoners die aanwezig waren, konden het huis snel verlaten. Twee van hen, een 37-jarige vader en zijn vierjarige zoon, moesten wel in het ziekenhuis gecontroleerd worden op rookintoxicatie.

Het vuur was snel geblust en de brand beperkte zich tot huisraad in een kamer. “Onze diensten hebben vooral brandend materiaal naar buiten gebracht”, klinkt het bij de brandweer. Het gebouw liep geen brandschade op, maar door de rook- en waterschade is het huis voorlopig niet bewoonbaar. Het gezin vindt op eigen initiatief onderdak, stelt de politie.