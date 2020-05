Bibliotheek Scheldewindeke weer open op 2 juni Didier Verbaere

29 mei 2020

09u58 0 Oosterzele De bibliotheek in de Stationstraat in Scheldewindeke heropent op dinsdag 2 juni opnieuw de deuren als uitleenpunt. Bezoekers moeten er wel de nodige afstands- en veiligheidsvoorschriften naleven. Zo kunnen er slechts een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig binnen en zijn er geen lees-, studeer- of werkplaatsen in de bib.

Op dinsdag 2 juni opent de bib de deuren, volgens de gewone openingsuren. De in- en uitgang van de bib zal gescheiden zijn, de ingang verhuist naar de achterkant van de bib. Je kiest best vooraf in de onlinecatalogus wat je wil ontlenen zodat een bezoek snel en efficiënt kan gebeuren. Toiletten blijven gesloten en er zijn ook geen zitplaatsen.

Het bezoek is beperkt tot 30 minuten en je komt best alleen. Terugbrengen van boeken en materiaal kan enkel via de inleverbus. Die blijft voortaan weer 24 uur op 24 open. De afhaalservice is stopgezet. En je kan voortaan ook betalen met Bancontact in de bib. Info via bibliotheek@oosterzele.be of 09/362.81.17.