Bedrijfsleider uit Oosterzele leidt ‘Beloftevolle KMO van het jaar’ Didier Verbaere

25 oktober 2019

15u08 0 Oosterzele Kristof De Roeck uit Oosterzele, één van de zaakvoerders van het communicatiebureau All Colours of Communication, heeft de prijs ‘Beloftevolle KMO van het jaar’ gewonnen van de Unizo-afdeling Vlaams-Brabant en Brussel.

All Colors of Communication is een communicatiebureau uit de groene ring rond Brussel. Het werd in 2014 opgericht en richt zich met in-house expertise op vlak van public relations, marketing, digital marketing, branding en content communicatie in de technologie, de bouw en human resources. Vandaag wordt All Colors geleid door 3 bedrijfsleiders die in 2018 het bedrijf overnamen: Kristof De Roeck (Oosterzele), Elke De Ridder (Buggenhout) en Laurens De Lanoeye (Lebbeke). Het bureau telt vandaag een dertigtal medewerkers

“We zijn bijzonder trots op deze erkenning door UNIZO”, vertelt managing director Kristof De Roeck. “Uiteraard zijn omzet en winst belangrijk om van dit jonge verhaal een succes te maken. Maar daarnaast vinden we twee waarden nog belangrijker: personeels- en klantentrouw. Dat maakt ons telkens relevant(er) voor bestaande en potentiële klanten. Wij gaan daarbij niet voor het snelle gewin, maar kiezen voor een relatie op lange termijn en streven naar customer intimicy.”

Met de titel in Vlaams-Brabant en Brussel verkozen stoot All Colors of Communication samen met de laureaten uit de andere categorieën en provincies door naar de nationale finale op 4 december in het ICC Gent. Stemmen op All Colors of Communication kan vanaf 25 oktober op de website https://www.unizokmovanhetjaar.be/finalisten.