Bedrijf schenkt twaalf liter handspray aan alle Oosterzeelse scholen Didier Verbaere

01 mei 2020

12u26 0 Oosterzele IN2-concrete, een groothandel in decoratief beton, schenkt twaalf bussen van een liter handspray aan alle Oosterzeelse scholen.

IN2-Concrete is een groothandel voor decoratief beton, machines, materiaal, diamantgereedschappen, beschermings- en reinigingsmiddelen voor aannemers die actief zijn in decoratief beton.

“Eén van onze leveranciers van reinigings- en beschermingsmiddelen is begonnen met het produceren van een handspray volgens het WHO Handrub recept. Die verkopen we aan onze professionele klanten om de veiligheid op werven en in kantoren te bevorderen. Maar als ouders van jonge kinderen beseffen we maar al te goed dat veilig terug naar school kunnen gaan binnenkort zéér belangrijk zal worden. Daarom hebben we beslist om alle scholen in Oosterzele een gratis doos van twaalf liter handspray te schenken”, meldt het bedrijf.

Burgemeester Johan van Durme kwam alvast de sprays ophalen voor het GILO in Oosterzele. Ook de vrije basisscholen in Oosterzele en Scheldewindeke kregen een doos gratis.