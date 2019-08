Balegem Leeft! wil leegte van Bruisend Balegem opvullen Didier Verbaere

14 augustus 2019

22u37 0 Oosterzele Tweejaarlijks is er in de Oosterzeelse deelgemeente Balegem het evenement Bruisend Balegem. De leegte daartussen wil Balegem Leeft nu opvullen. Zondag organiseert het nieuwe comité haar eerste feestdag tijdens de jaarlijkse zomerkermis.

“Bruisend Balegem is een superinitiatief maar het is zonde dat er telkens een jaar zonder groot evenement tussen zit. Die leegte willen we opvullen”, zegt Eddy Van Dorpe, één van de kersverse voorzitters van het nieuwe comité in Balegem. Tijdens het komende kermisweekend vullen zij een groot deel van de affiche op. “We willen samen met de lokale verenigingen extra leven in de kermis blazen zonder in concurrentie te treden. Zo nemen wij enkel kermiszondag voor onze rekening”. Balegem Leeft! start met een groot ontbijt in Zaal De Kring in samenwerking met de Gezinsbond. De meeste activiteiten spelen zich af aan het ronde punt aan Gootje. Daar staat popkoor Amici om 11 uur op het podium voor een aperitiefconcert. ’s Middags is er de Balegemse Noene, een grote barbecue in Café Ganzenhof. Chiro Balegem zorgt voor een speelstraat op Houte.

“Tussen 13 en 18 uur zetten we twee huifkarren in voor ontdekkingstochten door Balegem. We willen ons ook inzetten voor het goeie doel. O,ze DJ Marnick zal tussen 13en 14 en 20 en 22 uur plaatjes op aanvraag draaien voor 1 euro. De opbrengst gaat naar het project voor verkeersveiligheid rond onze scholen”, zegt Eddy. “Vanaf 14 uur nodigen ze ook heel wat live artieste uit op het podium. Dex Dylan uit Balegem brengt Nederlandse en Engelse covers op het podium aan het rondpunt. John brengt Elvis en Johnny Cash en coverband Atomika zorgt voor ambiance vanaf 18 uur. Balegem Leeft! zorgt voor cocktail en bierbar. Alle optredens en de ritjes met de huifkar zijn gratis.