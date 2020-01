B4 Winterconcerten leveren 4.000 euro op voor MS-Liga Didier Verbaere

10 januari 2020

13u14 0 Oosterzele De B4 Winterconcerten, die vorig jaar in november in Den Amb8 in Oosterzele plaatsvonden, hebben 4.000 euro opgebracht voor de MS-Liga. In drie jaar tijd schonk de organisatie reeds 11.000 euro aan die organisatie.

De B4 Winterconcerten is een driedaags festival in Den Amb8. Op de affiche stonden vorig jaar onder meer Ben Crabbé, Jan Hautekiet, Filip Bollaert en Eric Melaerts. Op de derde dag traden Boogie Boy en Jean Bosco Safari op. Die laatste kwam vrijdag ook langs om de cheque aan de MS Liga te overhandigen. “Ik heb zelf twee vrienden die aan de chronische ziekte lijden. En ik bied mezelf gratis aan om een extra concert te spelen in Oosterzele met nieuw werk”, aldus Jean Bosco Safari.

“Ondanks een geringe opkomst van honderd personen per avond, kunnen we toch 4.000 euro schenken aan de MS-Liga. We gaan bekijken hoe we de komende edities nog meer volk kunnen lokken”, zegt organisator Frank De Bock. Na drie edities schonk hij reeds 11.000 euro aan de MS-Liga waarvan de voorzitter een collega is.

De MS-Liga Vlaanderen werd in 1982 opgericht. De missie is het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.