Autoluw weekend biedt extra steun aan de handelaars Didier Verbaere

29 juni 2020

10u57 0 Oosterzele Oosterzele organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus een autoluw weekend en nodigt iedereen uit om te voet of met de fiets langs te gaan bij de lokale horeca, te kopen bij de detailhandelszaken en kennis te maken met de Oosterzeelse verenigingen.

“Nu de Corona-maatregelen geleidelijk aan versoepeld worden, wil Gemeente Oosterzele de ondernemers en organisaties die geleden hebben onder de crisis zo veel mogelijk ondersteunen en helpen waar mogelijk. Dat doen we onder meer met een autoluw weekend”, klinkt het.

Op een kaart met verschillende fiets- en wandelroutes zullen alle deelnemende horecazaken te vinden zijn. De kaart vermeldt ook waar je dat weekend terechtkan voor een ontbijt, lunch uit het vuistje, een foodtruck-snack of gewoon een hartelijke ontvangst. Je krijgt ook informatie over reservaties, openingsuren en waar er in de buurt voor randanimatie wordt gezorgd.

“Samen met partijgenoten Simon Lejeune en Pieter Jan Keymeulen zijn we ervan overtuigd dat dit een feestelijk weekend wordt. Kom zeker eens langs om de sfeer op te snuiven, kennis te maken met de verenigingen en te genieten van wat onze lokale handelaars te bieden hebben. Dus laat de auto waar hij is, trek eropuit en geniet van onze gemeente", zeggen schepenen Orville Cottenie, Christ Meuleman en Elsy De Wilde.