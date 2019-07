Auto burgemeester Van Durme bedolven onder afgeknakte boomtakken tijdens persconferentie Miss kandidate Didier Verbaere

01 juli 2019

21u58 0 Oosterzele Tijdens een persconferentie in de Stokerij Van Damme in het Oosterzeelse Balegem raakte de auto van burgemeester Johan Van Durme (CD&V) bedolven onder een afgeknakte boom. De wagen verdween helemaal onder het loof en de takken van de boom maar de schade bleef op enkele deuken en krassen beperkt. Met een vorkheftruck werden de takken van de boom verwijderd.

Op een persconferentie in de Stokerij van de Balegemse jenever stelde Lorina Boterdaele (17) haar deelname aan de verkiezingen van Miss België voor maar het was de Citroên C5 van de burgemeester die met de meeste aandacht ging lopen. Een bezoeker van de stokerij meldde tijdens de voorstelling dat een afgeknakte boom op een wagen was beland. Landbouwer Ludo had afgelopen week de bomen aan zijn stokerij gesnoeid. Bij de laatste boom, begaf zijn kettingzaag het en staakte hij de werken. Het koppel is ondertussen op vakantie vertrokken en de half afgezaagde boom geraakte in de vergetelheid. Tot een plotse windvlaag de boom deed knakken en op de auto van de burgemeester belandde.

Met een vorkheftruck werden de takken van de wagen gehaald. De schade leek nogal mee te vallen. In het dak zaten twee deuken van de impact van de forse tak en krassen van het gebladerte. “Mijn wagen is al eens gestolen en ook al aangereden met vluchtmisdrijf. Over enkele deuken ga ik me niet meer opwinden. Een zaak voor de verzekering”, vatte Van Durme het incident ludiek op. Waarna de persconferentie kon verdergaan en de zaak werd doorgespoeld met een Balegems Saison biertje.