Agenten vouwen kepie van papier met politielogo voor gevangen papegaai Lola Didier Verbaere

15 september 2020

20u32 0

Agenten van de politiezone Rhode & Schelde konden een vuurrode papegaai vangen in de Oude Heirbaan in Scheldewindeke. De vogel werd met veel liefde omringd in het commissariaat en kreeg er zelfs een hoedje van papier met politielogo op het hoofd. Het beest bleek Lola te heten en is ondertussen herenigd met zijn baasje na een oproep op de sociale media.