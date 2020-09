Afvalbrand laait ’s nachts weer op: buren verwittigen brandweer uit vrees voor woningbrand Didier Verbaere

08 september 2020

10u29 0 Oosterzele In de Bakkerstraat in Moortsele (Oosterzele) laaide een afvalbrand afgelopen nacht weer op. Buren zagen de schijn van vlammen in een raam van een woning en dachten aan een woningbrand. Ze alarmeerden de brandweer.

“De bewoner had ‘s middags houten palletten verbrand in zijn tuin. Dat is strafbaar en het was bovendien niet de eerste melding. We zullen gepast optreden. De brandweer kwam ter plaatse om het opgelaaide vuur te blussen", zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V) van Oosterzele.