Afvalberg daalt in Oosterzele : kwart minder in 15 jaar tijd Didier Verbaere

04 juni 2019

18u32 0 Oosterzele Intercommunale Ilva noteert een dalende trend in de selectieve inzameling van afval sinds het invoeren van het Diftar systeem waarbij het afval gewogen wordt en de inwoners betalen er kilo aangeboden restafval. In Oosterzele is er de grootste daling merkbaar sinds de invoering van het betalend systeem per kilogram.

Oosterzele, traditioneel de afvalrijkste gemeente uit het werkingsgebied, doet de beste zaak in 2018 met een daling van 21 procent naar 109 kilogram per jaar per inwoner. In 2017 was dat nog 138 kilogram. In vergelijking met 2004 produceert Oosterzele meer dan een kwart minder aan restafval. In Oosterzele wordt, in tegenstelling tot de andere gemeentes, afval opgehaald in containers in plaats van huisvuilzakken.

Op 1 januari 2018 werd het weegsysteem ingevoerd. Dat heeft duidelijk een positieve invloed op het gedrag van de bewoners die minder in de containers dumpen en meer recycleren. Hoewel er in Oosterzele minder papier (2%) en minder glas (9%) aan de deur wordt opgehaald. Het nieuwe systeem heeft duidelijk ook een invloed op het PMD sorteergedrag. Het aanbod schoot omhoog met 11 procent tot 14,1 kilogram per inwoner. Dat belandde vroeger gewoon in de afvalcontainers bij het restafval.

De laatste 15 jaar daalde het aanbod aan GFT afval met maar liefst 30 procent in het hele gebied. Tuinafval wordt zelfs nog nauwelijks opgehaald. Daar daalde het aanbod met 83 procent. En grofvuil wordt nu grotendeels naar de containerparken afgevoerd (daling 74 procent).