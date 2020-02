Adam & Eva in première Didier Verbaere

21 februari 2020

In De Kluize in Oosterzele is de langspeelfilm Adam & Eva in première gegaan. Nog het hele weekend kan je de romantische komedie van scenarist en regisseur Nicolaas Rahoens er bekijken.

Adam & Eva gaat over de neerslachtige professor Adam (Bob De Moor) wiens levenslust wordt aangewakkerd wanneer hij verliefd wordt op de lokale schoonheid Eva (Peggy Schepens) en wanneer er een mooie vriendschap ontstaat met de zieke Michel, een kasteelheer (Marijn Devalck).

In De Kluize verzamelde de hele cast en crew om de film voor het eerst te bekijken. De reacties waren alvast lovend. De komende maanden speelt Adam & Eva in tientallen zalen in 18 gemeentes van de Vlaamse Ardennen. Alle info en tickets op www.adamenevadefilm.be.