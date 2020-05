Aannemer IZOO stelt opgepompt grondwater ter beschikking van landbouw: “Zonde om dit in de riolering te pompen” Didier Verbaere

29 mei 2020

16u17 0 Oosterzele Aannemer Sachem & Co stelt het opgepompte grondwater aan een grote werf op het IZOO in Oosterzele ter beschikking van land- en tuinbouwers. Dinsdag komen er twee containers met een opvangcapaciteit van 40.000 liter. Oppositiepartij Open Vld Plus had aangedrongen op zo’n regeling en de aannemer ging meteen in op de vraag.

Bij grote bouwwerken worden dagelijks duizenden liters grondwater rechtstreeks in de riolering gepompt. In tijden van droogte en waterschaarste een onnodige verspilling vinden heel wat politieke fracties in de regio. Ook in Oosterzele werd een voorstel op de agenda van de gemeenteraad geplaatst door Open Vld Plus en buurtbewoner Ann Mercie.

40.000 liter opvang

“Het is zonde om dagelijks duizenden liters water weg te pompen die we ter beschikking kunnen stellen van de land- en tuinbouwers om akkers en gewassen te sproeien. Daarom vragen we aannemers om dit ter beschikking te stellen”, zegt fractievoorzitter Filip Michiels. Een voorstel dat aanvaard werd en waar ook aannemer Sachem & Co meteen oren naar had. Zij bouwen in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek 39 sociale appartementen met behoud van de gevel van het vroegere klooster en de school als dorpsgezicht.

Vrijdag werd aan de bouwsite aan de voormalige secundaire IZOO-school al een container geplaatst door een landbouwer. “Dinsdag voorzien we twee grote containers naast de kapel met een totale opvangcapaciteit van 40.000 liter. Daar kunnen land- en tuinbouwers zich bevoorraden”, zegt Manika Cossijns. De gemeente werkt ook aan een integraal waterplan om de schaarste op te vangen.