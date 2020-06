900ste verjaardag Balegem wordt gevierd met aangepast programma Didier Verbaere

03 juni 2020

23u06 0 Oosterzele De Corona uitbraak trok een streep door het startevent van het feestjaar 900 jaar Balegem maar de verjaardag van de Oosterzeelse deelgemeente wordt nu toch nog gevierd met een aangepast programma. Een werkgroep stelde een aangepast programma op poten. Dat start met een fotowedstrijd rond erfgoed in het dorp.

Balegem, bekend om haar jeneverstokerij en enkele molens, werd voor het eerst in de geschiedenisboeken vermeld als Balinghehem in 1120. Maar over de eerste 700 jaar van de nederzetting in de Vlaamse Ardennen is nauwelijks een letter neergeschreven. Het was een cluster van wat boerderijen met een kleine kapel, een smidse en wat ambachten. Maar meer ook niet. De naam verwijst vermoedelijk naar het oude woord balo of bal wat slecht betekent. Een slechtgelegen plaats of een plaats met een slechte en weinig vruchtbare bodem. Die bodem leverde later wel de Balegemse zandsteen op. En natuurlijk het graan voor de Balegemse jenever. In de 13de eeuw was Balegem onderdeel van De Heerlijkheid van Rode in het Graafschap Vlaanderen.

Aangepast programma

Om de 900ste verjaardag alsnog te vieren in coronatijden stelde een werkgroep met onder meer schepen Orville Cottenie (N-VA), bibliothecaris Filiep Van Grembergen en Sofie Moeykens van Erfgoed4Sprong een nieuw en aangepast programma op. “Het hoogtepunt op Bruisend Balegem op 15 augustus, verhuist naar volgende zomer. Maar er zijn in juli en augustus twee zomerzoektochten voorbereid, er komt een tentoonstelling over de Oogststoet, filmvoorstellingen, een korte keten markt, een kunstroute en een Erfgoedwandeling”, somt Filiep Van Grembergen op. Eén van de blikvangers in het nieuwe programma is de Middeleeuwse dag in Balegem op 13 september met spektakel en authentiek verklede groepen en een terugblik op de Slag om het Kasteel Issegem. Molenaar Michel Christiaens schreef ook een toneelstuk Albrecht en Isabella.

Fotowedstrijd

Het feestjaar start met een fotowedstrijd rond erfgoed. “We nodigen iedereen uit om in Balegem op zoek te gaan naar de mooiste plekjes en stukjes erfgoed. Dat kunnen gebouwen zijn maar evengoed landschappen en typerende straatbeelden. Op die manier promoten we ook toerisme in eigen streek”, zegt Sofie Moeykens van Erfgoed 4sprong. “De mooiste beelden komen in het najaar in de etalages van de handelszaken en de winnaars krijgen een mooie prijs”. Je kan de hele zomer een selectie van 3 foto’s sturen naar info@4sprong.be. Er is ook een nieuwe site gelanceerd met alle info op www.balegem900.be.