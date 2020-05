6.000 flyers voor protest tegen asbeststort in oude steengroeves gebust Didier Verbaere

14 mei 2020

11u47 0 Oosterzele De actiegroep Ons Nest uit Balegem heeft 6.000 flyers gebust in de ruime omgeving van Oosterzele met de laatste informatie over het openbaar onderzoek naar de vergunning voor een asbeststort in de oude steengroeves.

“Corona legt alles lam, maar de vergunningsaanvraag gaat door. En ook het protest gaat door. In 5 dagen tijd busten we 6.000 flyers in de wijde omgeving van de groeve van Balegem. Met de flyers willen we iedereen zo volledig mogelijk informeren over dit beladen dossier. De talloze affiches verspreid over de omgeving maken duidelijk dat er veel tegenkanting is. Tot 25 mei krijgen de mensen de kans om te protesteren tegen de plannen”, zegt Matthias Guns van actiecomité Ons Nest.

“Door corona zou dit enkel digitaal kunnen. Bij de flyer voegden we enkele bezwaarschriften, zo bieden we iedereen de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Als actiecomité willen we een oproep doen om zoveel mogelijk bezwaren in te dienen. Elk bezwaar telt en ieder gezinslid kan een bezwaarschrift indienen. Zelfs de kinderen, ondertekend door een ouder”, besluit Matthias. Op asbest.balegem.be vind je meer informatie over hoe je een bezwaarschrift kan opstellen en indienen.