24-jarige verpleegster overleden na verkeersongeval in Maldegem JDG

03 juni 2019

22u19 0 Oosterzele De 24-jarige V.D. uit Gijzenzele bij Oosterzele is zondagnacht overleden na een verkeersongeval in Maldegem. De twintiger week om een nog onduidelijke reden af van haar rijbaan en botste frontaal tegen een boom.

De feiten vonden zondagavond rond 23 uur plaats op de Koning Albertlaan in Maldegem. De jongedame werd naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kon niet meer baten: ze overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

Johan Van Durme (CD&V), burgemeester van Oosterzele, reageert geëmotioneerd. “De buurt is in shock. Voor de mensen die achterblijven, is dit verschrikkelijk”, klinkt het. “Ik ken de familie goed én leef mee met hen.”

Zwart weekend

Het voorbije weekend vielen maar liefst negen doden op de Belgische wegen. Mogelijk speelde het feit dat er meer mensen onderweg waren door het verlengde weekend en het warme weer een rol, zegt het verkeersveiligheidsinstituut Vias. Over de exacte omstandigheden van het ongeval in Maldegem, is weinig duidelijkheid. Er waren geen getuigen die het ongevallen zagen gebeuren.