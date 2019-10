1.775.527 euro extra investeringsbudget voor Oosterzele Didier Verbaere

03 oktober 2019

13u14 0 Oosterzele De gemeente Oosterzele ontvangt de komende jaren 1.775.524 euro extra middelen dankzij het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Vlaanderen neemt een deel van de pensioenen voor haar rekening en geeft extra budget vrij voor de open ruimte.

“Voor periode 2020 tot 2024 komt dit neer op 241.277 euro voor de respo-bijdrage en 1.534.247 euro voor de open ruimte. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien”, zegt schepen Orville Cottenie (N-VA).

De Vlaamse Regering komt steden en gemeenten te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen. “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt N-VA schepen Orville Cottenie.“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. We willen dit bij voorkeur investeren in nieuwe gemeente-infrastructuur (een nieuw gemeentehuis), lokale economie, versterking van het sociaal beleid en een groenere omgeving”, zegt Orville Cottenie aan. “De planning voor een nieuw gemeentecentrum waar de voornaamste gemeentelijke diensten worden gecentraliseerd is gelet op de lamentabele huisvesting van de gemeentelijke diensten zonder meer prioritair.