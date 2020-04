“Wandel in de buurt van uw kot en post foto's van de mooiste lockdown plekjes in Oosterzele om anderen te inspireren.” Didier Verbaere

19 april 2020

14u16 0 Oosterzele #LockdownInOosterzele is een initiatief van N-VA Oosterzele en Simon Lejeune. Zij roepen de inwoners op om op ontdekkingstocht te gaan in de gemeente.

“Deel foto’s via de eigen sociale mediakanalen met de hashtag ‘#LockdownInOosterzele’ van gekende en minder gekende plaatsen in Oosterzele. In deze moeilijke tijden is wandelen in de nabijheid van de woning toegelaten. Gelukkig wonen we in Oosterzele en staat dat gelijk met wandelen in een landelijke omgeving’, zegt Simon Lejeune, voorzitter van N-VA Oosterzele.

“Onze gemeente bezit heel wat verborgen parels”, gaat Lejeune verder. “Wie al lang in de gemeente woont kan zo Oosterzele herontdekken. Ook voor nieuwe inwoners van de gemeente zijn alle tips om te wandelen of te fietsen binnen Oosterzele welkom.”

“Mijn persoonlijke favoriet is de Duivelskapel. Eén van de mooiste plekjes in de gemeente. Bij mooi weer zie je er vier kerktorens, twee molens, de windmolens aan de E40 en bij héél goed weer ook de KBC-toren in Sint-Denijs-Westrem. De baantjes die naar de kapel leiden sluiten trouwens ook aan op andere hele mooie wandelwegen”, besluit Simon.