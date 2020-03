Infoavonden over beleidsplan voor de inwoners van Oosterzele Didier Verbaere

04 maart 2020

Het gemeentebestuur van Oosterzele nodigt haar inwoners uit op drie informatiesessies over het nieuwe beleidsplan van de gemeente.

Het beleidsprogramma van de gemeente telt acht speerpunten: veilig, efficiënt, ondernemend, leefbaar, landelijk, sociaal, sportief en participerend Oosterzele. Die speerpunten vertalen zich in diverse actieplannen die deel uitmaken van het meerjarenplan 2020-2025. Dat meerjarenplan en de verschillende acties worden toegelicht tijdens drie info momenten.

Inwoners van Oosterzele en Scheldewindeke zijn welkom op maandag 9 maart om 19.30 uur in GC De Kluize. Wie in Balegem woont kan op dinsdag 10 maart om 19.30 uur in De Kring komen luisteren. En voor de bewoners van Gijzenzele, Landskouter en Moortsele is er een sessie voorzien op donderdag 12 maart om 19.30 uur in GC De Kluize. Inschrijven kan via info@oosterzele.be.