“Hier waan je je terug in de middeleeuwen”: schepen Christ Meuleman toont zijn warmste vakantieplek van Vlaanderen Didier Verbaere

23 juli 2020

09u08 0 Oosterzele Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag: het middeleeuwse Muldershof. Voor Christ Meuleman, schepen en organisator van Bruisend Balegem, is deze watermolen — vermoedelijk zo’n 900 jaar oud — het meest idyllische plekje van de gemeente.

De eerste vermelding van de watermolen op de Molenbeek in Balegem dateert al van 1446. Nadat de molen in 1953 werd stilgelegd, werd het molenhuis ingericht als woning, waarbij het hele draaiende werk werd verwijderd. Het bovenslagrad kwam terug in 1975, net als de houten watergoot en de strekdam. Enkele jaren geleden restaureerde de eigenares ook het rad en is de molen weer maalvaardig. Wie vanaf het Gootje richting kerk wandelt, komt een kleine wegwijzer tegen naar de site. Eens je het kasseibaantje afwandelt, waan je je in de middeleeuwen.

“Voor mij het meest idyllische plekje van de hele gemeente”, zegt schepen Christ Meuleman. De organisator van Bruisend Balegem woont rechtop de site. Naast de watermolen staat het oude Molenhuis. De tuin strekt zich uit over bijna de hele lengte van de Balegemstraat. Eén oase van rust.

Kabbelend beekje

“Vermoedelijk bestaat de molen al langer dan 1446. Balegem bestaat dit jaar 900 jaar en een molen was essentieel in het dagelijkse leven. Hier is de tijd echt blijven stilstaan en word je terug in de tijd gekatapulteerd. Als ik na een drukke werkdag thuiskom, kom ik hier vaak zitten. Naast het kabbelen van de beek en af en toe de kerkklok, hoor je hier niks. Hier kan je echt tot rust komen”, zegt Christ die ook directeur van een middelgrote school in Zottegem is. “De site is beschermd en ik hoop dat we dit ooit, als dit verkocht zou worden, in gemeentelijk patrimonium kunnen brengen zodat we de tuin af en toe kunnen openstellen voor het publiek. Maar dat zal wel aan mijn Balegems opportunisme liggen”, lacht Christ.

Kent u ook nog enkele spannende plekjes om te ontdekken? Laat ze ons weten via deze link.