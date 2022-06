Oostendse politie sluit vier handelszaken: “In eentje was zelfs sprake van een rattenplaag”

De SHOP-acties van de Oostendse politie zijn zo’n beetje de schrik van veel handelszaken geworden. In april werden al acht overtredingen op zwartwerk vastgesteld. En in mei richtte de politie zich dan weer op voeding, hygiëne en correcte uitbating. Twaalf zaken werden gecontroleerd en daarvan was maar eentje met alles in orde.

Rattenplaag vastgesteld

Voor vier handelszaken bleek de controle niet bepaald goed nieuws. Zij moesten namelijk verplicht de deuren sluiten. Drie omdat de omstandigheden in de keuken ondermaats waren. “Bij één ervan werd zelfs een rattenplaag vastgesteld”, klinkt het. Een vierde zaak moest uiteindelijk beperkt sluiten. Een andere was niet geregistreerd en nog een andere baatte onder één onreglementaire noemer twee zaken uit.

De overtredingen die vastgesteld werden waren uiteenlopend. Zo werden aan- en verkopen niet altijd correct bijgehouden en was één persoon illegaal in ons land.

“We tolereren geen oneerlijke concurrentie in onze stad”

De vier gesloten zaken zijn ondertussen wel opnieuw geopend. Zij kregen verschillende hercontroles en die toonden aan dat de problemen werden aangepakt. De politie is wel van plan om de SHOP-acties te blijven houden. “Op deze manier voeren we gerichte controles uit op handelszaken waarvan we signalen krijgen dat er misschien iets niet pluis is”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Elke handelaar moet verantwoordelijkheid nemen en de wetgeving volgen. We tolereren hier geen oneerlijke concurrentie. Daarom hanteren we een lik-op-stukbeleid.”