Zwoa-te-loare! Eindelijk opnieuw voetbal met publiek in Diaz Arena, KVO-fans komen terug thuis: “Een match in je zetel bekijken geeft niet hetzelfde gevoel” Timmy Van Assche

19 september 2020

21u29 4 Oostende De Diaz Arena verwelkomde zowat 3.000 fans voor de eerste thuismatch mét publiek sinds begin maart. Ruim een half jaar zonder voetbal, dat doet wat met een mens. En dan werd er nog eens gewonnen met leuk voetbal tegen Leuven (3-1). “We zijn erg tevreden met de organisatie en communicatie van de club”, zegt Peter Van Nuffel, voorzitter van supporterskoepel Kustboys. “Dit is het resultaat van vele uren teamwork”, weet COO Thorsten Theys.

‘Zwoateloare’, ‘woar is Ostende’, ‘de vismarkt’ en ‘tis mor èèn’. Het zijn maar enkele van de bekende leuzen die - eindelijk - opnieuw door de Diaz Arena waargalmen. De laatste keer dat er voetbal met publiek in Oostende te zien was, dateert van 7 maart. Een goed half jaar later werd weer publiek toegelaten op de heilige mat in de Van Tyghemlaan. Uiteraard, onder strike maatregelen. En dat waren er nogal wat: mondmaskers al van buiten en in het stadion, een circulatieplan rond de voetbaltempel, publiek volgens bubbels toelaten in verschillende fasen en één ‘zèèkapiting’ die als verantwoordelijke van de bubbel om drank mag. Supporters kregen ook een plaats toegewezen om de optimale spreiding te garanderen. Zo zaten niet alle fans op hun plek van gewoonte.

Eindelijk

Het deerde de abonnees allemaal bitterweinig. Zo zie je maar hoeveel voetbal voor velen betekent. “Thuis in je zetel kijken is goed, maar da’s bijlange niet hetzelfde dan tussen je medesupporters te zitten”, verwoordt Dirk Verheyde het. Samen met zijn zoon Mathieu en maar Erwin Casier vat hij post in de hoofdtribune. “Toevallig zitten we niet zo ver van onze vaste stek. Ach, we moesten wel wat aanschuiven en wachten om binnen te komen, maar dat neem je erbij. Je bent supporter of je bent het niet, hé.” Even verderop zitten Mike Haesebroeck en zijn zoon Dilano. “Het doet deugd om terug te zijn”, beamen ze. “We zijn ietsje minder tevreden met onze plaatsen. Normaal zitten we in de C2-tribune, vlak achter het doel in de spionkop. Nu zitten we hoog en schuin in de hoofdtribune. Nu, we zijn oprecht blij om terug te kunnen kijken. Zeker nu KVO leuk en aanvallend voetbal speelt.”

Prima communicatie

Peter Van Nuffel, voorzitter van de Oostendse supporterskoepel, is erg opgezet hoe de ontvangst van fans is verlopen. “Ik denk dat 99 procent van de fans erg tevreden is over hoe het verlopen is. De club en haar dienst ticketing verdient een dikke chapeau. De organisatie en communicatie verliepen zeer vlot en we hebben die met onze eigen werking mee ondersteunt. Dat we met een leuke pot voetbal zagen, is de absolute kers op de taart.”

Teamwork

Thorsten Theys, de chief operating officer bij KVO, blikt met een goed gevoel terug op de doorstart. “Dit is het resultaat van hard teamwork. In het bijzonder onze diensten ticketing, veiligheid, onderhoud en infrastructuur hebben hier werkelijk uitstekend werk geleverd. De afgelopen dagen werden ze overspoeld met talloze vragen van de fans. Om nog maar te zwijgen van het plaatsen in de tribunes van de bubbels. (lacht) En op de dag van de match zelf hebben we hier nog uren stickers zitten kleven op zitjes om de veilige afstanden te garanderen. Ik ben ook opgetogen over de houding en het gedrag van het publiek. Zijn er nog werkpunten? Allicht wel, maar dan hebben we het over details. Hier kunnen we op voortbouwen."

Terwijl zowat alle 3.000 fans zich keurig aan de regels en voorschriften hielden, stelde de politie toch twee pv’s op tegen hardleerse toeschouwers die weigerden de mondmaskerplicht correct na te leven. Algemeen bekeken is dit echter maar een detail in een verder prima geolied voetbaluitje.