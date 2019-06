Zwerm bijen houdt ‘tussenstop’ bij Maria-Hendrikapark en zorgt voor opmerkelijk beeld Bart Boterman

25 juni 2019

15u11 11 Oostende Langs een wandelpad tussen de Mercatorlaan en de Zinnialaan in Oostende, aan het Maria-Hendrikapark, merkte een wandelaarster maandag een opmerkelijk tafereel op. Een enorme bijenzwerm had er zich vastgeklampt aan tak een boom. Imker Pieter Dedeckere is de bijenzwerm gaan ophalen en gaf die thuis een nieuw onderkomen in de bijenkast. Hij spreekt van een 20.000 gewone honingbijen of carnica. “Gevaarlijk? Valt best mee”

Volgens imker Pieter hield de zwerm bijen er een tussenstop. “Wanneer een er een nieuwe koningin wordt geboren in een bijenkast of -korf, vertrekt de oude koningin met haar volgelingen de wijde wereld in. De zwerm klampt zich vast aan bijvoorbeeld een tak, zoals in dit geval, en stuurt verkenners uit. Die gaan op zoek naar een geschikte locatie om een nieuw nest te vormen”, legt Pieter Dedeckere uit. Hij nam de zwerm bijen mee naar huis en legt uit hoe.

“Ik plaats een kartonnen doos onder de bijen en geef een stevige tik tegen de tak. Heel wat bijen vallen in de doos. Als de koningin erin zit, volgt de rest. Indien ze nog aan de tak hangt, keren de bijen terug en moet er nog een tik worden gegeven. Het ging vrij vlot”, aldus de imker. Een gevaarlijk werkje, lijkt het wel. “Dat valt best mee. Eigenlijk zijn de bijen op dit moment het minst gevaarlijk omdat ze vol zitten met honing. Ik was uiteraard wel voorzien van imkerpak en handschoenen, maar geen enkele bij probeerde te steken”, aldus Pieter Dedeckere. Bijen zijn een beschermde diersoort en cruciaal voor de bestuiving van planten.