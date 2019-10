Zwerfvuil gezien, draai dan 0800/92 491. “We kunnen er nog een schlager van maken” Leen Belpaeme

23 oktober 2019

10u47 0 Oostende Tijdens zijn antwoord op een interpellatie over de afvalstraten in Oostende maakte schepen Björn Anseeuw (N-VA) gebruik om reclame te maken voor het nummer waarop bewoners zwerfvuil kunnen melden.

Er zijn volgens de schepen weinig klachten over de afvalstraten. “We doen veel inspanningen om ze net te houden. Het gebeurt wel eens dat het betalingssysteem blokkeert of dat gebruikers er een te grote zak proberen in te proppen waardoor de container blokkeert. We hebben grote stickers laten aanbrengen met een nummer waarop je sluikstorten of een defect gratis kan melden. Je kan ook naar dit nummer bellen om sluikstorten elders in de stad te melden. Dit is het gratis nummer 0800/92 491. De burgemeester naast mij beeldt het zelfs uit. Hij vindt het ook enorm belangrijk dat mensen hier gebruik van maken. Dan kunnen we er ook iets mee aanvangen. Er zijn veel mensen die iets op Facebook zetten, maar we kunnen niet iedereen zijn Facebook gaan volgen. Help ons en bel die plaatsen door. Je kan een boodschap inspreken en die worden een paar keer per dag beluisterd. Het nummer is makkelijk te onthouden. We kunnen er misschien een liedje van maken. Er zijn nog wel schlagers met telefoonnummers.”