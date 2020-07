Zwembad Drie Gapers opnieuw open: binnen alleen baantjes trekken Timmy Van Assche

01 juli 2020

18u10 0 Oostende Ook in Oostende is het zwembad ter hoogte van Drie Gapers opnieuw open volgens strikte veiligheidsmaatregelen. Het binnenbad en het openluchtgedeelte worden van elkaar losgekoppeld: baantjeszwemmen staat centraal in het binnenbad, recreatie in het buitenbad.

Om de sociale afstand te garanderen is er een maximumaantal zwemmers, voor zowel het binnenbad als het buitenbad. Het binnenbad wordt dagelijks opengesteld voor baantjeszwemmers van 9 tot 17 uur. Er kunnen maximaal honderd mensen tegelijk in het zwembad. Na 17 uur kunnen de lokale zwem- en duikclubs gebruik maken van het zwembad. Het kinderbad, de glijbaan, sauna en bubbelbad blijven voorlopig gesloten. Ook het openluchtbad zal geopend worden en dit dagelijks van 10 tot 20 uur. “In dat gedeelte verwelkomen we maximaal tweehonderd zonnebaders op de ligweide, waarvan er veertig gelijktijdig gebruik kunnen maken van het zwembad en het plonsbad. De kleedkamers blijven echter gesloten. Voor het kinderbad buiten geldt de regel van social distancing niet”, geeft sportschepen Bart Plasschaert (CD&V) mee. Opvallend: bezoekers kunnen niet afwisselen tussen het buiten- en het binnenbad. Vooraf moet je dus een keuze maken. De ligweide kan je betreden via de toegangspoort in de Koninginnelaan. Je verlaat het buitenbad via de Koningin Astridlaan. Met extra signalisatie worden bezoekers wegwijs gemaakt.

Polsbandjes

Er wordt niet gewerkt met een reservatiesysteem. “Bezoekers krijgen bij het binnenkomen van het zwembad wel een gekleurd polsbandje, om zo het tijdsslot te bewaken. Hoelang bezoekers in het zwembad mogen blijven, wordt de komende dagen nog verder uitgewerkt. Ik ben opgelucht dat er na meer dan drie maanden eindelijk weer kan gezwommen worden, zowel binnen als buiten. Ook de zwemclubs kunnen eindelijk hun trainingen hervatten.”