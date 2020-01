Zware nachtelijke crash op Elisabethlaan: twee inzittenden zwaargewond, levensgevaar intussen geweken Bart Boterman

22 januari 2020

17u16 0 Oostende Op de Elisabethlaan in Oostende is dinsdagnacht rond 2.20 uur een zwaar auto-ongeval gebeurd. Twee inzittenden werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeren volgens de politie niet meer in levensgevaar.

De lichte vrachtauto reed in de richting van de Nieuwpoortsesteenweg maar plots verloor de bestuurder (35) uit Zedelgem de controle over het stuur. De auto reed over de middenberm en na een twintigtal meter ramde het voertuig een reclamebord van Stad Oostende. Vervolgens reed de wagen tegen een boom en kwam het wrak tot stilstand op de rijbaan. De motorblok werd uit het motorcompartiment geslingerd, om maar een indruk te geven van de hevigheid van de klap.

“De bestuurder en zijn passagier werden beiden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Even later kregen we melding van het ziekenhuis dat beiden buiten levensgevaar zijn. Er is een verkeersdeskundige aangesteld door het parket om de oorzaak en de omstandigheden van het ongeval na te gaan”, reageert commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. Door het ongeval was de rijbaan een tijd lang gedeeltelijk versperd. De bestelwagen werd getakeld en de brandweer kwam ter plekke voor de opkuis van brokstukken.