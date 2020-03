Zware boete voor namaak in winkel met smartphonehoesjes in Ooststraat Bart Boterman

11u48 0 Oostende De uitbater (30) van een winkel voor smartphonehoesjes in de Ooststraat in Oostende is veroordeeld tot 4.000 euro boete omdat hij hoesjes met nagemaakte logo’s van bekende merken verkocht. Ook zijn vennootschap is veroordeeld tot 4.000 euro boete. De Veurnse strafrechter verleende telkens uitstel voor de helft van de geldboetes.

Op 17 januari 2019 viel de FOD Economie binnen in de zaak. Er werden heel wat hoesjes in beslag genomen waarop logo’s staan van bekende merken. Een consument staat er allicht niet bij stil, maar die merken maken geen smartphonehoesjes en hebben nooit hun toestemming gegeven om hun logo te gebruiken. Het ging om hoesjes van Ferrari, Superdry, Kenzo, Tommy Jeans, Star Wars, Batman, Chanel, Philipp Plein, BMW, Hello Kitty, Disney en Louis Vuitton. Die laatste stelde zich burgerlijke partij en eiste 3.000 euro. De uitbater liet zich op het proces vertegenwoordigen door een advocate. Ze stelde dat haar cliënt de hoesjes importeerde uit het buitenland en er niet bij stilstond dat het om een schending van auteurs- en merkenrecht ging. Hij deed er overigens vrijwillig afstand van tijdens de controle van de FOD Economie.

De strafrechter in Veurne achtte de verkoop van namaak en de inbreuken op het merkenrecht bewezen. Zowel de zaakvoerder als de vennootschap kregen elk een boete van 4.000 euro waarvan de helft met uitstel. Aan het merk Louis Vuitton Malletier S.A. moet de zaakvoerder 2.400 euro schadevergoeding betalen en 780 euro rechtsplegingsvergoeding.