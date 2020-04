Zware balans voor woonzorgcentrum ‘t Ponton na eerste gedeeltelijke resultaten van tests op coronavirus Leen Belpaeme

13 april 2020

11u23 2 Oostende Het Woonzorgcentrum ‘t Ponton in Oostende is zwaar getroffen door het coronavirus en daarom werden afgelopen dagen alle bewoners en medewerkers getest op het virus. Het woonzorgcentrum telt 78 bewoners en 98 medewerkers. In totaal blijken nu 22 medewerkers besmet, zeven extra bewoners blijken het coronavirus te hebben, naast de 14 mensen die al op een speciale afdeling verblijven en 7 bewoners zijn ondertussen al overleden sinds de uitbraak. Nog niet alle resultaten zijn binnen.

Er werden in totaal 141 testen afgenomen. Bewoners en medewerkers die al besmet bleken met het virus werden niet opnieuw getest. Ondertussen zijn al 103 resultaten bekend. Bij de bewoners werden 61 testen afgenomen, 32 bewoners wachten nog op resultaat en 22 mensen testten negatief. Zeven ouderen bleken wel besmet. Er is in de afgelopen dagen ook opnieuw een bewoner overleden, wat het totaal op 7 overlijdens brengt in het Ponton. Bij de medewerkers werden 80 testen afgenomen. Van 6 medewerkers is er nog geen resultaat gekend, 59 medewerkers testten negatief en 15 positief. Er zijn nog 7 medewerkers die eerder positief testten maar niet opnieuw getest werden omdat zij nog ziek thuis zijn.

De bewoners die besmet zijn zullen nu volgens de strikte en correcte maatregelen geïsoleerd verzorgd worden. “Het merendeel van de positief geteste bewoners werden ondertussen reeds op een aparte afdeling verzorgd, de zogenaamde cohortezorg. De andere positief geteste bewoners worden geïsoleerd verzorgd”, licht directeur Connie Depotter toe. De medewerkers die besmet blijken zullen ingezet worden op de aparte afdeling als ze zich daartoe in staat voelen. “Wij vinden het als voorziening uitermate belangrijk dat het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers op de eerste plaats komt. Gezien zij zonder symptomen toch positief testten werd er met elk individueel hierover in overleg gegaan en hun keuze wordt hierin gerespecteerd. Wij zijn al onze medewerkers zeer erg dankbaar voor hun samenhorigheid, flexibiliteit, veerkracht in deze periode.”

Beschermingsmateriaal

Momenteel heeft de voorziening genoeg beschermingsmateriaal ter beschikking. “We kunnen op vandaag op een correcte en veilige manier de zorgen aan onze bewoners geven en kunnen ook enkele weken vooruit kijken.”