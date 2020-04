Zware afvalbrand bij nieuw recyclagebedrijf RenaSci: brandweer wellicht nog uren in de weer Bart Boterman

11u34 7 Oostende Op de site van het nieuw afvalverwerkingsbedrijf RenaSci in de industriezone aan de Marie Curielaan in Oostende woedt sinds dinsdagnacht een hevige afvalbrand. De brandweer van Oostende is sinds 2 uur ‘s nachts ter plaatse om te blussen en zal wellicht nog tot woensdagavond aanwezig blijven om de situatie op te volgen.

In de gigantische loods van RenaSci ligt een berg van honderden tonnen afval te wachten om gerecycleerd te worden. Het bedrijf zit in een opstart- en testfase. De afvalberg is zo’n zeven meter hoog en bestaat onder meer uit plastic, papier, karton en blikjes. Die afvalberg begon dinsdagnacht rond 2 uur te branden. “De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk zelfontbranding”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. “Het vuur zit in de kern van de afvalberg en dat maakt het blussen niet eenvoudig. De berg afval wordt stelselmatig uiteen gehaald met bulldozers en geblust, om het vuilnis vervolgens in containers te plaatsen. Een zeer arbeidsintensief werk.”

De afvalbrand was tegen woensdagvoormiddag onder controle. Twee van de drie ingezette tankwagens keerden op dat moment terug naar de kazerne. “Toch moeten we wellicht nog tot woensdagavond aanwezig blijven om verder te blussen en te coördineren. De stapel afval is nog lang niet volledig uiteen gehaald", aldus Van der Veken. De geurhinder en de wateroverlast door het bluswater blijven voorlopig beperkt tot de site.