Zwanworstjes met vergif gevonden in Oostende: hondenbaasjes geschokt, politie start onderzoek Bart Boterman

12 juni 2019

14u57 264 Oostende De politie van Oostende is een onderzoek gestart nadat een waakzame wandelaarster met haar hond woensdag vroeg in de morgen verschillende zwanworstjes met vergif aantrof. Die lagen verspreid in het grasplein op de hoek van de Mariakerkelaan en Kersenlaan. De buurtbewoners reageren verontwaardigd. “Schandalig dat iemand onze hondjes wil vergiftigen”, zegt bewoner Filip Baes (56).

Het was Filips vriendin Sabrina die woensdagmorgen de zwanworstjes gevuld met vergif aantrof, toen ze haar hondje uit liet. “De worstjes lagen in hoopjes verspreid over het grasplein. We hebben ze allemaal verzameld en het hele plein doorzocht. Daarna is Sabrina aangifte gaan doen bij de politie”, getuigt Filip. De politie bevestigt. “Er is een onderzoek opgestart en onze diensten zijn nog nazicht gaan doen in de omgeving. Er werden geen extra worsten met vergif meer gevonden”, reageert commissaris Kris Allary van de Lokale Politie Oostende. “Er zal wel extra toezicht worden gehouden door de politie en de gemeenschapswachten van de Stad Oostende”, voegt hij toe.

Niet enkel honden, maar ook kinderen in gevaar

Intussen werd de waarschuwing van Sabrina omtrent het vergif massaal gedeeld op sociale media. Het lokt tevens grote verontwaardiging uit, niet in het minst bij de buurtbewoners die er elke dag hun hond uitlaten. “Schandalig dat iemand onze hondjes wil vergiftigen. Ik begrijp dit niet. Als je niet van dieren houdt, tot daar aan toe. Maar vergif strooien? Ik mag er niet aan denken dat mijn Flooki (een beagle, red.) ervan zou hebben gegeten. Gelukkig heeft mijn vriendin dit erg vroeg opgemerkt”, aldus Filip Baes. Volgens hem lag het vergif er dinsdagavond nog niet, gezien hij zijn beagle toen uitliet en niets had opgemerkt.

Een andere buurtbewoonster, Crista Blontrock, is al even gechoqueerd. “Hier komen ook vaak kleine kinderen spelen. Wie dit vergif heeft gestrooid, moet beseffen dat hij of zij ook mensenlevens in gevaar brengt. Ik hoop dat de politie de dader kan identificeren”, aldus Crista, die er elke dag gaat wandelen haar mopshondje Sienna. Voorlopig is nog nergens melding gemaakt van ziek geworden huisdieren. Dierenarts Stefanie Seurynck van DAP Petcare heeft intussen ook een waarschuwing uitgestuurd.

Symptomen na twee dagen

“De symptomen van vergiftiging duiken meestal na twee dagen op. De hond begint tekenen van zwakte te vertonen. Bij rattenvergif kunnen inwendige bloedingen ontstaan en bij slakkenvergif wordt het zenuwstelsel aangetast. De grootte van een hond speelt een rol, maar vergif kan in alle geval dodelijk zijn. Ook voor katten is het uiterst gevaarlijk. Bij twijfel raadpleeg je beter meteen een dierenarts”, duidt Stefanie Seurynck. Wie meer informatie omtrent de verspreider van vergif heeft, kan terecht bij de politie van Oostende op het nummer 059/70.11.11.