Zwaaien en roepen vanop het dak van de wagen! Zo blij zijn Zekeria (3) en Rozerien (3) als ze na zeven weken oma en opa terugzien Bart Boterman

28 april 2020

14u46 0 Oostende Ed De Nijs (70) en Kaatje Carlier (61) uit de Hendrik Serruyslaan in Oostende werden op een wel heel opvallende manier verrast door hun kleinkinderen Zekeria (3) en Rozerien (3). Plots stond de tweeling op het dak van papa’s auto te zwaaien en roepen naar opa en oma. “Een heel leuke en onverwachte verrassing. Na zeven weken zonder onze kinderen en kleinkinderen was dit heel hartverwarmend", vertelt Ed.

“Normaal komen onze kleinkinderen elk weekend langs, we hebben een heel goede band. Maar uiteraard mag dat nu niet meer en dat begint door te wegen. We missen hen en zij ons. Skype helpt, maar dat is toch niet hetzelfde", vertelt Ed. Tot hij en zijn echtgenote zondag plots uit het raam keken vanuit hun duplexappartement op de derde verdieping. Zekeria en Rozerien stonden beneden te zwaaien, van op het dak van papa’s auto. “Heel creatief en hartverwarmend. Het voordeel aan de maatregelen is dat Oostende in het weekend autoluw is. We konden elkaar perfect verstaan door het weinige lawaai en hebben lang zitten praten. Ook onze kleinkinderen vonden het heel leuk.”