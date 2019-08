Zussen Leyers en Bent Van Looy ambassadeurs voor #MODEinOOSTENDE Leen Belpaeme

19 augustus 2019

19u07 0 Oostende #MODEinOOSTENDE is al aan de zesde editie toe. Er zijn dit jaar enkele nieuwigheden. Bent Van Looy en Olga en Ella Leyers zijn dit jaar de gezichten van het modeweekend en ze zullen tijdens het weekend ook aanwezig zijn in de winkelstraten.

De moderedactie van Feeling maakte dit jaar de selectie van Oostendse winkels die tijdens het weekend van 14 en 15 september in de kijker worden gezet tijdens de zesde editie van #MODEinOOSTENDE. Tijdens het weekend kan je een shoppingroute doorheen de stad volgen, terwijl in de deelnemende winkels verschillende in-store events worden georganiseerd. Elk jaar staan er verschillende modeshows, workshops en traktaties op het programma. Nieuw dit jaar is ook de modeshow tijdens de Ladies Night van het Filmfestival Oostende. Gastvrouwen Lynn van Royen en Sandra Bekkari introduceren de internationale topfilm ‘Late Night’ van Nisha Ganatra en geven prijzen weg. Na de film presenteren de deelnemende winkels van #MODEinOOSTENDE de laatste modetrends tijdens een modeshow. Alle info over de FFO19 Ladies Night vind je op de website.

Een overzicht van de deelnemende winkels en de verschillende activiteiten vind je op www.visitoostende.be/modeinoostende.