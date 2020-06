Zuid-Amerikaanse bende steelt op vernuftige wijze tienduizenden euro’s uit slotmachine in casino Siebe De Voogt

04 juni 2020

12u45 8 Oostende Vier Colombianen hebben celstraffen tot 30 maanden gekregen voor de diefstal van 44.650 euro uit een slotmachine in het casino van Oostende. Een poging in Blankenberge mislukte. In een ander dossier werden drie verdachten van Peruviaanse origine vrijgesproken.

De vier Colombiaanse mannen registreerden zich op 9 juni 2018 om 14 uur aan de ingang van het casino in Oostende. Pas om 1.30 uur vertrokken ze opnieuw. Een uur later stelde een medewerker van een speelzaal vast dat een geldlade uit een slotautomaat gestolen werd. De vier Colombianen bleken na onderzoek achter de opmerkelijke diefstal te zitten. Ze gingen op bijzonder vernuftige wijze te werk. De mannen staken verschillende eurobiljetten in de slotmachine, maar lieten zich nadien meteen weer uitbetalen aan de geldautomaat.

Stekker uit stopcontact

Die praktijk herhaalden ze tot er in de slotmachine een bedrag van 44.650 euro zat. Met een valse sleutel haalden ze de geldlade uit de machine en stapten doodleuk naar buiten. Om het alarm niet te doen afgaan, hadden ze de stekker van de slotmachine uit het stopcontact getrokken.

Europol

Verder onderzoek bracht aan het licht dat drie van de Colombianen de nacht voordien ook hadden proberen toeslaan in het casino van Blankenberge. Ze staakten evenwel hun poging, toen ze werden aangesproken door een andere bezoeker.

Uit info van Europol bleek dat de vier dieven deel uitmaken van een groepering die al meerdere gelijkaardige diefstallen pleegde in casino’s over heel Europa. De mannen staan al gekend in Zwitserland, Nederland, Italië en Slovenië. Drie van hen kregen donderdagmorgen in de Brugse rechtbank 30 maanden cel. De vierde, die niet aanwezig was bij de poging in Blankenberge, kreeg 2 jaar gevangenisstraf. Voor hun proces liet ze allen verstek gaan.

In een ander dossier stonden drie verdachten van Peruviaanse origine terecht voor een gelijkaardige diefstal van 27.240 euro op 11 juli 2018 in het casino van Oostende. Zij werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen.

Meer over Blankenberge

Europa

Europol

Italië

Nederland

Oostende

Slovenië

Zwitserland