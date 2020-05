ZoraBots steunt strijd tegen corona in Afrika en rest van de wereld met nieuwe robot Timmy Van Assche

30 mei 2020

13u58 0 Oostende Het Oostendse bedrijf ZoraBots lanceert een nieuw soort robot om zorgprofessionals, regeringen en internationale organisaties te helpen in de strijd tegen het coronavirus. De zogenaamde ‘Cruzr’-robot kan onder andere de lichaamstemperatuur meten en detecteren of iemand al dan niet een mondmasker draagt. De Verenigde Naties schonk alvast vijf robots aan het Afrikaanse land Rwanda.

Eigenlijk heeft ZoraBots geen introductie meer nodig. Het Oostendse roboticabedrijf van CEO’s Tommy Deblieck en Fabrice Goffin haalde eerder al de wereldpers met hun robots Zora, James, en Pepper. De hoogtechnologische uitvindingen spelen op vandaag al een significante rol in onder andere de gezondheidszorg en onderwijs. In maart bijvoorbeeld droeg ZoraBots haar steentje bij in de strijd tegen het coronavirus door James-robots kosteloos ter beschikking te stellen in verschillende woonzorgcentra, zoals in Oostende en Oudenburg. Zo kunnen ouderen tijdens de lockdown in contact blijven met hun dierbaren.

Veel functies

“De strijd tegen het coronavirus neemt een nieuwe wending en krijgt duidelijk een uitgesproken technologische dimensie”, laten Deblieck en Goffin nu weten. “We baseerden onze software en knowhow op de Cruzr-robot, dat op zijn beurt door Chinees roboticabedrijf Ubtech werd vervaardigd. Zo creëerden we een oplossing waarmee de grootschalige inspanningen tegen de verspreiding van Covid-19 wereldwijd ondersteund kunnen worden. Cruzr kan de lichaamstemperatuur meten en detecteren of iemand op drukke of belangrijke plekken een mondmasker draagt, en kan alarmsignalen sturen als dat nodig is. Dankzij hun infrarood camera’s kunnen de robots elke minuut tot 200 mensen screenen op symptomen van het virus, zoals koorts en een droge hoest. ‘Hebt u uw handen gewassen?’, ‘blijf alstublieft op een veilige afstand’, ‘draag een mondmasker alstublieft’: het zijn allemaal boodschappen die de robot al patrouillerend kan meegeven.”

Drukke plaatsen

Nog een functie: de toestand van de patiënt monitoren en de medische dossiers van coronapatiënten bijhouden. We kunnen ook een specifieke drager bevestigen, of een dienblad waarop ontsmettingsmiddel, een geneesmiddel of voedsel wordt aangeboden”, halen de CEO’s aan. “De bedoeling is dat op die manier tijd vrijkomt voor de gezondheidswerkers en dat de robots bijdragen tot grotere veiligheid op locaties die absoluut risicovrij moeten zijn. Wij zijn van mening dat het tijd is dat robots laten zien wat ze waard zijn.” ZoraBots richt zich hiermee logischerwijs tot ziekenhuizen, maar mikt ook op bijvoorbeeld detailhandel en horeca.

Verenigde Naties

Het United Nations Development Program (UNDP) schakelde als eerste vijf robots in Rwanda in. Niet toevallig het land waar ZoraBots eerder al een vestiging oprichtten. De robots werden aan het Rwandese ministerie van Volksgezondheid geschonken om de verspreiding van het coronavirus in het land tegen te gaan. Ze vervullen er hun taken al in het behandelingscentrum van Kanyinya in de hoofdstad Kigali. Robotica-ingenieurs van het UNDP zullen het personeel opleiden en hen leren hoe ze de robots voor hun werk kunnen inschakelen. De Verenigde Naties heeft ook al plannen om de robots onder meer in de Verenigde Staten in te schakelen.