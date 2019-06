Zomerweer zorgt voor stormloop aan de kust. “Ondanks drukte heel weinig incidenten” Timmy Van Assche en Bart Boterman

02 juni 2019

12u51 20 Oostende Het hemelvaartweekend in combinatie met de zomerse temperaturen lokte duizenden toeristen naar de kust. Westtoer sprak van 350.000 dagjesmensen. In de badsteden was het werkelijk over de koppen lopen, in het bijzonder in Oostende. “Ondanks de drukte en de vele strandgangers is het een weekend zonder grote incidenten gebleven”, zegt Oostends hoofdredder Jonathan De Vos.

Aan de ijskraampjes vormden zich lange rijen, op de terrassen was het zoeken naar een tafel en heel wat levensgenieters zochten een plaatsje op het strand om te bruinen. Hoewel het zeewater slechts zo'n 16 graden heeft, waagde zich menig strandganger ook tot een plons in zee. “De baders gingen niet verder in het water dan tot schouderhoogte. Bovendien was de zee ook vrij vlak. We hebben weinig mensen terug moeten roepen en niemand moeten redden. Ideale omstandigheden”, duidt Oostends hoofdredder Jonathan De Vos. In Oostende liepen volgens hem een tiental kinderen verloren, verspreid over vier dagen. “Gezien de drukte valt dat cijfer erg goed mee. De meeste kinderen werden bovendien al na tien minuten verenigd met hun familie. We zijn erg tevreden over het verloop van het weekend”, zegt De Vos nog. Wie met de auto naar de kust kwam, moest wel wat geduld uitoefenen tijdens de in- en uittocht.