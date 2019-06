Zomerweer zorgt voor drukte aan de kust Timmy Van Assche

01 juni 2019

18u11 5 Oostende De kust mocht op deze zonnige zaterdag duizenden toeristen ontvangen. Niet veel mensen waagden zich aan een plons in de Noordzee.

Westtoer schatte dat zo’n 350.000 dagjestoeristen dit verlengde weekend naar de kust zouden afzakken. Op zaterdag was het alvast erg druk aan de kust, vooral in de centrale badstad Oostende. Op de dijk was het over de koppen lopen en er vormden zich lange rijen aan mening ijskraampje. Heel wat levensgenieters zochten een plaatsje op het strand om te bruinen. Toch zochten slechts enkelingen het ruime Noordzeesop op, waaronder enkele beginnende surfers. Daarvoor was het met een briesje toch net iets te fris. Ook zondag wordt nog een erg drukke zomerdag verwacht en heel wat verkeersdrukte. De stad en provincie roepen iedereen dan ook op om met het openbaar vervoer naar de kust te komen en de auto thuis te laten. De parkings aan de kuststeden zitten namelijk propvol.