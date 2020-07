Zomerschool 2020 gaat van start: extra lessen Nederlands voor 90 anderstalige jongeren Timmy Van Assche

27 juli 2020

15u58 0 Oostende Voor zowat 90 anderstalige nieuwkomers tussen 6 en 18 jaar was het vandaag (maandag, red.) de eerste schooldag. Zij trokken naar de Zomerschool, waar ze extra lessen Nederlands krijgen. “Door het bijzondere schooljaar hebben heel wat OKAN-leerlingen een leerachterstand opgebouwd.”

De vzw Samen DiVers en de stad - de twee partners werken voortaan nauwer samen - zijn gestart met de Zomerschool Nederlands voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot 18 jaar. Drie weken lang krijgen een negentigtal kinderen en jongeren van zestien nationaliteiten een speels taalbad Nederlands. “We rekruteerden een enthousiaste ploeg van 25 vrijwilligers. Dit jaar plaatsten we een oproep voor vrijwilligers in ons stadsmagazine De Grote Klok. Dit leverde heel wat nieuwe mensen op”, duidt schepen Mens & Milieu Beirens. “Elke morgen kunnen de 43 kinderen van 6 tot 12 jaar terecht in de lokalen van de Kunstacademie en de Muziekschool in de Ieperstraat. Voor de 48 ingeschreven jongeren van 12 tot 18 is plaats voorzien in de lokalen van Petrus en Paulus – Sint Jozefinstituut in de Ieperstraat 9. De lessen en de groepen worden bewust gescheiden om alles coronaproof te laten verlopen.” Om het veilig te houden, zijn de lesgroepen maximum tien koppen groot en worden er aparte pauzes ingelast.

Dankzij de Zomerschool zullen de deelnemers wat opgewarmd zijn om het aankomend schooljaar vlotter te kunnen starten op taalgebied Schepen Waldmann

Afghanistan

Het gaat om kinderen en jongeren die allemaal minder dan een schooljaar in Vlaanderen zijn. “Heel wat kinderen zijn afkomstig uit Afghanistan, maar ook Syrië, Eritrea en Somalië zijn goed vertegenwoordigd”, vervolgt Beirens. “Ook de jongeren komen vooral uit Afghanistan. Opvallend dit jaar is ook de aanwezigheid van Belgische deelnemers. Het gaat dan voornamelijk over kinderen van Belgische gezinnen die in het buitenland woonden.”

Activiteiten

De 25 vrijwilligers, waaronder vier leerkrachten vanuit OKAN aan Zee - voluit Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen - zorgen voor een warme omgeving waarin de deelnemers zich goed voelen. “We proberen de voormiddagen niet te schools in te vullen zodat het aanleren van de nieuwe taal als plezant ervaren wordt”, licht coördinator Els Plovie van Samen DiVers toe. “Via spelletjes, crea-activiteiten of voorlezen wordt op een speelse manier aan taalstimulering gewerkt.” Er staan ook enkele uitstappen op het programma. “Dit schooljaar was sowieso al een heel bijzonder jaar. Omwille van corona hebben heel wat OKAN-jongeren een achterstand opgebouwd”, geeft schepen van Onderwijs Waldmann mee. “Dankzij de Zomerschool zullen de deelnemers toch al wat opgewarmd zijn om het aankomend schooljaar vlotter te kunnen starten op taalgebied.”

Extra initiatieven dankzij subsidie

De stad haalde begin deze maand een subsidie van de Vlaamse overheid binnen van 100.000 euro voor taalstimulerende activiteiten, zoals dus de Zomerschool. “Hiermee kunnen we alvast tot augustus 2022 een mooi aanbod uitwerken wat taalondersteuning voor nieuwkomers betreft, niet langer alleen tijdens de zomervakantie maar tijdens alle verlofperioden zoals de herfst- en paasvakantie”, besluit schepen Beirens.